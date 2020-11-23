Sağ Salim filmi konusu nedir? Sağ Salim oyuncuları ve Sağ Salim özeti!
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Sağ Salim filmi konusu nedir? Sağ Salim oyuncuları ve Sağ Salim özeti!

23.11.2020 11:53 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:57
Sağ Salim filmi konusu nedir? Sağ Salim oyuncuları ve Sağ Salim özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sağ Salim filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Sağ Salim konusu, özeti ve Sağ Salim oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Sağ Salim filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Sağ Salim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sağ Salim filmini izleyecek olanların merak ettiği Sağ Salim konusu nedir, Sağ Salim oyuncuları kimler ve Sağ Salim özeti gibi konuları inceliyoruz.

SAĞ SALİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayatını biricik kamyonetiyle köyden kasabaya mal götürerek kazanan Salim'in, kendisi gibi kimsesiz birinin cenazesini Mersin'den Sivas'a ücretsiz götürmeyi kabul etmesiyle başlayan macerası. Yönetmen Ersoy Güler'in "istemeden bilerek yapılan herşey hakkında bir film" dediği Sağ Salim, tamamı bir günde geçen sevimli bir komedi - macera filmi.

SAĞ SALİM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ersoy Güler

Oyuncular: Fulya Zenginer, Burçin Bildik, Alper Saldıran, Hüseyin Avni Danyal, Kenan Ece

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2012 (88 dk)

Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2012 Cuma

Senaryo: Ersoy Güler, Ali Alper Erze

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