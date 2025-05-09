Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

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SAĞ SALİM 3: ÖLÜ YA DA DİRİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Salim başına gelenlerden kaçmak için münzevi gibi, yollardan ve insanlardan uzak yaylada kendine bir dünya yaratmıştır. Salim birlikte yaşadığı hayvanları ve doğa ile huzurla yaşarken muhtar, Salim'in kendisine yalnızlığından bahsettiği mektup ve bir de sürpriz ile Salim'in yanına gelir. Muhtarın sürprizi ise Salim'e hayat arkadaşı olacak kimsesiz bir kız olan Salime'yi baş göz etmektir. Kendi aralarında düğün dernek yapılır. Düğünün akabinde muhtar kaza sonucu hayatını kaybeder ve defin işlemleri için muhtarın memleketine yolculuğa çıkan Salim ve Salime'nin başına trajikomik olaylar gelir.

SAĞ SALİM 3: ÖLÜ YA DA DİRİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YÖNETMEN: ERSOY GÜLER

OYUNCULAR: TOYGAN AVANOĞLU, HÜSEYİN AVNİ DANYAL, PELİN ORHUNER

SAĞ SALİM 3: ÖLÜ YA DA DİRİ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Ersoy Güler'in yazıp yönettiği ve çekimleri Ordu'da yapıldı.

Gösterim: 22 Aralık 2023