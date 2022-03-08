SAĞ BACAĞI KESİLEN MAHRA'NIN BABASI: KIZIMIN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEBİLİR

Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken hızla çıktığı yolda kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin Pınar'ın (9) durumu ciddiyetini koruyor. Baba Murat Pınar, "Doktorlar kızımın beyin ölümünün gerçekleşebileceğini ve her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini söyledi" dedi.

Kaza, geçen cumartesi günü saat 10.00 sıralarında Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmak için yola çıkan Pınar'a, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Pınar'ın sağ bacağı kamyonun ön tekeri altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük kız olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede hemen tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Pazar gecesi saat 01.00 sıralarında beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat edilen Mahra'nın, dün ise parçalanan sağ bacağı diz üstünden kesildi.

'HER ŞEYE HAZIRLIKLI OLUN'

Baba Murat Pınar, Mahra Melin Pınar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi. Murat Pınar, "Doktorlarla görüştük. Kızımın beyin ölümünün gerçekleşebileceğini ve her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini söylediler. Yoğun bakımdaki kızımın durumu kritik" dedi.

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) -

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