Safranbolu Kaymakamı Türköz, DMD hastası çocuğu kabul etti Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, DMD (Duchenne Musküler Distrofi) Farkındalık Günü dolayısıyla, DMD kas hastası Ahmet Sait Çetinkaya'yı makamında kabul etti.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, DMD (Duchenne Musküler Distrofi) Farkındalık Günü dolayısıyla, DMD kas hastası Ahmet Sait Çetinkaya'yı makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan Ahmet Sait Çetinkaya'nın velisi Hasan Çetinkaya, DMD'nin dünya çapında her 3 bin 500 erkek çocuğundan birinde görülen, genetik geçişli bir kas erimesi hastalığı olduğunu söyledi.

Kaymakam Türköz de bu hastalığın pek bilinmediğini, tedavisinin de olmadığını ifade etti.

Erken tanı ve araştırmanın hastalığın seyrini olumlu şekilde değiştirdiğini dile getiren Türköz, "Her durumda olduğu gibi tüm sıkıntıların üstesinden yine hep birlikte geleceğiz. Bu özel günde beni ziyaret eden minik Ahmet'e teşekkür ediyorum. Ahmet ve bu rahatsızlığı yaşayan herkese acil şifalar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA