Safari kazasında ölen Suriyelinin kimliği belli oldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde safariye çıkanların içinde bulunduğu arazi aracının şarampole yuvarlandığı kazada ölen Suriye uyruklu kişinin İyhem El Ali (23) olduğu belirlendi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde safariye çıkanların içinde bulunduğu arazi aracının şarampole yuvarlandığı kazada ölen Suriye uyruklu kişinin İyhem El Ali (23) olduğu belirlendi.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Akçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Safari turuna çıkan, M.M.D. yönetimindeki 07 AFM 166 plakalı arazi aracı, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu virajı alamayınca yaklaşık 7 metre mesafeden şarampole yuvarlandı. Araçta, aralarında Türklerin de olduğu 9 kişi yaralandı, Suriyeli olduğu belirlenen kişi ise yaşamını yitirdi. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Yapılan inceleme sonucu, cenazesi morga konulan Suriyelinin, İyhem El Ali olduğu belirlendi. İyhem El Ali'ye 2018'de Şanlıurfa Valiliği tarafından geçici koruma kimlik belgesi verildiği bildirildi. Kazayı hafif yaralı atlatan M.M.D. gözaltına alındı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu