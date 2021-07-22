Safari kazasında ölen Suriyelinin kimliği belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Safari kazasında ölen Suriyelinin kimliği belli oldu

Safari kazasında ölen Suriyelinin kimliği belli oldu
Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde safariye çıkanların içinde bulunduğu arazi aracının şarampole yuvarlandığı kazada ölen Suriye uyruklu kişinin İyhem El Ali (23) olduğu belirlendi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde safariye çıkanların içinde bulunduğu arazi aracının şarampole yuvarlandığı kazada ölen Suriye uyruklu kişinin İyhem El Ali (23) olduğu belirlendi.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Akçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Safari turuna çıkan, M.M.D. yönetimindeki 07 AFM 166 plakalı arazi aracı, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu virajı alamayınca yaklaşık 7 metre mesafeden şarampole yuvarlandı. Araçta, aralarında Türklerin de olduğu 9 kişi yaralandı, Suriyeli olduğu belirlenen kişi ise yaşamını yitirdi. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Yapılan inceleme sonucu, cenazesi morga konulan Suriyelinin, İyhem El Ali olduğu belirlendi. İyhem El Ali'ye 2018'de Şanlıurfa Valiliği tarafından geçici koruma kimlik belgesi verildiği bildirildi. Kazayı hafif yaralı atlatan M.M.D. gözaltına alındı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.


Safari kazasında ölen Suriyelinin kimliği belli oldu
Safari kazasında ölen Suriyelinin kimliği belli oldu
Safari kazasında ölen Suriyelinin kimliği belli oldu
Safari kazasında ölen Suriyelinin kimliği belli oldu
Safari kazasında ölen Suriyelinin kimliği belli oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu

Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 7 sivil öldü, 3 sivil yaralandı
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 7 sivil öldü, 3 sivil yaralandı
Caddebostan Sahili'nde kaza yapan sürücü lüks otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı
Caddebostan Sahili'nde kaza yapan sürücü lüks otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı
Kaza yürekleri ağza getirdi! Şiddetli çarpışmada minibüs ikiye bölündü
Kaza yürekleri ağza getirdi! Şiddetli çarpışmada minibüs ikiye bölündü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Varank Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Müge Anlı Demet Akalın Erkan Petekkaya
Spor Balotelli Arda Turan Aytaç Kara Gökhan Gönül Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Safari kazasında ölen Suriyelinin kimliği belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 14:22:06. #1.16#

title