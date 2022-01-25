Ünlü oyuncu Şafak Sezer yolda kaldı: "Allah rızası için sesimizi duyun" - Haberler
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Ünlü oyuncu Şafak Sezer yolda kaldı: "Allah rızası için sesimizi duyun"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ünlü oyuncu Şafak Sezer yolda kaldı: "Allah rızası için sesimizi duyun" İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İSTANBUL (İHA) - Ünlü oyuncu Şafak Sezer yolda kaldı: "Allah rızası için sesimizi duyun"

İSTANBUL - İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yolda kalan Şafak Sezer ise sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Sezer, "Allah rızası için sesimizi duyun"

Ünlü sanatçı Şafak Sezer'de İstoç kavşağında yaklaşık 6 saattir trafikte kaldığını sosyal medya hesabından video paylaşarak bildirdi.

Şafak Sezer, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" dedi.

Ünlü oyuncu Şafak Sezer yolda kaldı: Allah rızası için sesimizi duyun

Ünlü oyuncu Şafak Sezer yolda kaldı: Allah rızası için sesimizi duyun

Ünlü oyuncu Şafak Sezer yolda kaldı: Allah rızası için sesimizi duyun

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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