Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in "Beni tanıdığına pişman mısın" sorusuna 3 kelimelik yanıt
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in "Beni tanıdığına pişman mısın" sorusuna 3 kelimelik yanıt

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ünlü sunucu Ece Erken, YouTube kanalında yayınlanan programında olaylı bir ilişkisinin olduğu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu konuk etti. Erken'in tüm sorularını içtenlikle yanıtlayan Mahmutayazıcıoğlu, "Beni tanıdığına pişman mısın?" sorusuna "Geç tanıştığıma pişmanım" yanıtını verdi.

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Sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programından ayrıldıktan sonra YouTube kanalı açan Ece Erken, programında sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu konuk etti. Yayın boyunca Beşiktaş kulübünün yönetim kadrosunda yer alan sevgilisine takım hakkında sorular soran Erken programın sonunda özle hayatıyla ilgili bir soru sordu.

"GEÇ TANIDIĞIMA PİŞMANIM"

Geçtiğimiz yıl sansasyonel bir şekilde aşk yaşamaya başladığı avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu programında ağırlayan Ece Erken, Beşiktaş kulübü hakkında birçok soru sorduğu sevgilisine programın sonunda ters köşe yaptı. Sevgilisine hayranlıkla bakan Erken "Beni tanıdığın için pişman mısın?" diye sordu. Şafak mahmutyazıoğlu ise tüm sorularını içtenlikle yanıtladığı sevgilisine "Geç tanıştığıma pişmanım" diyerek sevgisini göstermiş oldu.

Şafak mahmutyazıoğlu, Ece Er

Öte yandan ikilinin yayın boyunca birbirine aşkla bakması da dikkatlerden kaçmadı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in 'Beni tanıdığına pişman mısın' sorusuna 3 kelimelik yanıt
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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