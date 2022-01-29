Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı alınan 3 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

BAKIRKÖY'de Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Kadir Yasak, Ali Yasak ve İbrahim Çadırcı sağlık kontrolünden geçirildi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan incelemede, cinayeti Kadir Yasak'ın işlediği belirlendi. Yapılan operasyon sonucu toplam 11 kişi yakalandı.