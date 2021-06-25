Sadettin Saran kimdir? Sadettin Saran kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Sadettin Saran kimdir? Sadettin Saran kaç yaşında, aslen nerelidir?

Sadettin Saran kimdir? Sadettin Saran kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Fenerbahçe'de kongre ve başkanlık seçimi devam ederken Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamaların ardından, Sadettin Saran'da açıklamalarda bulundu. "Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir!" açıklamasıyla gündeme gelen Sadettin Saran internette en çok merak edilen kişiler arasında yerini aldı. Peki, Sadettin Saran kimdir? Sadettin Saran kaç yaşında, aslen nerelidir?

Bir dönem Aziz Yıldırım'ın yönetiminde görev alan Sadettin Saran, Bir dönem Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un hissedarı oldu. Taraftarlardan gelen tepkiler üzerine hisselerini satan Sadettin Saran ile ilgili detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Steven Sadettin Saran 30 Ağustos 1964 yılında ; Denver, Colorado Türk-Amerikalı sporcu, iş adamı ve spor yöneticisi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Eğitimi almıştır. Daha sonra Türkiye'ye gelen Saran, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmıştır. Daha sonra Saran Holdingi kurmuş ve tanınmış birçok dünya markalarının temsilciliklerini üstlenmiştir.

Saran Holding, İstanbul merkezli holding kuruluşu. 1990 yılında Sadettin Saran tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Başta medya olmak üzere yayıncılık, internet yayıncılığı, havacılık, savunma ve turizm sektörü dahil 6 ana sektörde, 33 şirketi ile faaliyet göstermektedir. Toplam çalışan sayısı 3.500'ün üzerindedir

1990-1995 yılları arasında Martin Marietta'nın Ankara Ofisinde Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir.

ABD'de eğitim gördüğü zamanlarda okulun yüzme takımında takım kaptanlığını yapmış ve iki yıl En Değerli Sporcu seçilmiştir. 1984-1985 yıllarında da Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığını yapmış ve bu dönemde 50 metre serbest yüzme rekorunu kırmıştır.

Fenerbahçe yönetimine girdi, Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetiminde görev alan Saran, futbol takımında işlerin kötü gitmesi, yanlış transferler aralarını açtı.

Bir dönem Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un hissedarı olan Saran, taraftarlardan gelen tepkiler üzerine hisselerini sattı.

Daha önceki evliliğinden Lal isminde bir kızı bulunan Saran İngilizce'nin yanı sıra İspanyolca ve orta derecede Almanca bilmektedir.

S Sport, Radyospor, Radyo Müzik, Radyo Trafik gibi medya kuruluşları ile Ajansspor spor portalı ve tuttur.com bahis sitesi de Sadettin Saran'a aittir.

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