SADAT'tan Sedat Peker'in Suriye iddiasına benzer video ile yanıt! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı
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SADAT'tan Sedat Peker'in Suriye iddiasına benzer video ile yanıt! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı

Haberler.com - Haberler | Güncel

Son dönemde ortaya attığı iddialarla tartışma yaratan Sedat Peker'in El-Nusra'ya silah göndermekle suçladığı SADAT'tan videolu yanıt geldi. Kameranın karşısına geçen ve Peker'in videolarına benzer bir videoyu YouTube hesabından yayınlayan SADAT yöneticisi Melih Tanrıverdi'nin masasındaki su bardağı, bir fincan çay, tatlı tabağı ve bilgisayar dikkat çekti.

Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan ve yurt dışında bulunan Sedat Peker, pazar sabahı sosyal medya hesabından paylaştığı 8. videoda, parçası olduğunu dile getirdiği Suriye'ye silah sevkiyatına SADAT'ın da dahil olduğunu öne sürdü.

PEKER'E BENZER BİR KURGUYLA YANIT VERDİLER

SADAT yöneticisi Melih Tanrıverdi ise Peker'e çektiği videolara benzer bir videoyla karşılık verdi. Peker videolarını, su bardağı, kitap ve "mesaj içeren" objelerin yer aldığı masa önünde konuşma yaparak hazırlarken, SADAT da YouTube kanalından yayınladığı yanıt videosunu benzer kurguyla hazırladı. Tanrıverdi'nin masasındaki su bardağı, bir fincan çay, tatlı tabağı ve bilgisayar dikkat çekti.

TANRIVERDİ AÇIKLAMALARI BİLGİSAYARDAN OKUDU

Peker'in konuşmalarının aksine, SADAT yöneticisi Tanrıverdi açıklamalarını bilgisayardan okurken, Tanrıverdi'nin arkasında da kitaplık ve dantel örtüler yer aldı.

SADAT'tan Sedat Peker'in Suriye iddiasına benzer video ile yanıt! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı
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