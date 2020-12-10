Sadakatsiz Selçuk kimdir? Emir Tarık Tekin kimdir? Emir Tarık Tekin anne ve babası!
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Sadakatsiz Selçuk kimdir? Emir Tarık Tekin kimdir? Emir Tarık Tekin anne ve babası!

10.12.2020 00:32 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:35
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Emir Tarık Tekin kimdir? Emir Tarık Tekin anne ve babası!

Salı akşamları yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakteri dikkat çekmeyi başardı. Peki, Sadakatsiz Selçuk kimdir? Emir Tarık Tekin kimdir? Emir Tarık Tekin anne ve babası!

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Selçuk karakteri ile dikkat çekmeyi başaranEmir Tarık Tekin'in aileside tanıdık. Sadakatsiz Selçuk kimdir? Emir Tarık Tekin kimdir? Emir Tarık Tekin anne ve babası!

SADAKATSİZ SELÇUK KİMDİR?

Sadakatsiz dizisi oyuncuları arasında yer alan Emir Tarık Tekin merak konusu oldu. 1997 yılında dünyaya gelen oyuncu Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu. Tekin dizide Nil ile beraber olan Selçuk karakterini canlandırıyor.

EMİR TARIK TEKİN KİMDİR?

Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu. Tekin dizide Nil ile beraber olan Selçuk karakterini canlandırıyor.1997 yılında dünyaya gelmiştir. Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir dünyanın en prestijli okullarından biri olarak kabul edilen Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır.

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