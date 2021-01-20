Sadakatsiz Selçuk Dağcı kimdir? Sadakatsiz Selçuk karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin kimdir? Selçuk'un annesi Şevval Sam mı?
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Sadakatsiz Selçuk Dağcı kimdir? Sadakatsiz Selçuk karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin kimdir? Selçuk'un annesi Şevval Sam mı?

20.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:10
Sadakatsiz Selçuk Dağcı kimdir? Sadakatsiz Selçuk karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin kimdir? Selçuk'un annesi Şevval Sam mı?

Kanal D'nin yeni dizisi olan Sadakatsiz başladığı günden itibaren büyük beğeni topluyor. Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin oyuncularından Selçuk Dağcı'nın kim olduğu merak ediliyor. Sadakatsiz Selçuk gerçek adı ne, kimdir? Sadakatsiz Selçuk Dağcı karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin kimdir? Tarık Emir Tekin kaç yaşında, nereli?

Tarık Emir Tekin'in başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin oyuncularından Tarık Emir Tekin kimdir? Sadakatsiz Selçuk Dağcı karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin kimdir?

SADAKATSİZ SELÇUK DAĞCI KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinde Selçuk Tekirdağ'da yaşayan bir ailenin istenmeyen bebeği olarak doğmuştur. Annesinin alkolik olması nedeniyle bebeği istememesi Selçuk'un zor bir çocukluk geçirmesine neden olmuştur. Aynı zamanda alkolik anne mahalle halkı tarafından da istenmeyen biridir.

Zaman geçer ve büyüyen Selçuk Nil'e aşık olur. Ancak bu aşk bir saplantı haline gelir. Selçuk müzikle ilgilenen içine kapanık bir çocuktur. Bu nedenle pasif agresif yapısı olan Selçuk öfke patlamaları yaşamamaktadır.

Selçuk Dağcı karakterini canlandıran isim ise Tarık Emir Tekin olarak karşımıza çıkıyor.

TARIK EMİR TEKİN KİMDİR, ANNESİ KİM?

Emir Tarık Tekin 1997 doğumlu. Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam ile Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Metin Tekin'in oğlu olan Emir Tarık Tekin, Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır.Daha önce Can Evrenol'un Çıplak dizisinde oynadığı bilinen Emir Tarık Tekin, şimdilerde Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz'de Selçuk karakterini canlandırıyor.

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