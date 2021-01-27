Sadakatsiz nerede çekiliyor? Sadakatsiz dizisi hangi şehirde çekiliyor?

Kanal D'nin çok izlenen dizisi Sadakatsiz nerede çekiliyor, tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin İstanbul'da çekilmediği biliniyor ve her bölümde izleyiciler Sadakatsiz hangi ilde çekiliyor sorusunu araştırıyor. İşte cevabı!

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Eren Vurdem, Nazlı Bulum, Melis Sezen ve Taro Emir Tekin gibi oyuncuların yer aldığı, Kanal D'de her Çarşamba saat 20:00'da yayınlanan Sadakatsiz dizisinin İstanbul'da çekilmediği biliniyor. İzleyenler Sadakatsiz hangi şehirde çekiliyor merakla araştırıyor. Peki, Sadakatsiz nerede çekiliyor? Sadakatsiz hangi şehirde çekiliyor?

SADAKATSİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sadakatsiz dizisinin var olan bölümleri İstanbul'da çekilmiyor. Sadakatsiz dizi çekimleri Tekirdağ'ın Süleyman Paşa ilçesinde gerçekleşiyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinin İstanbul'da çekilmesi planlanıyor. Sadakatsiz çekimlerinin genellikle İstanbul'un Beykoz ilçesinde ve Kız Kulesi açıklarında devam edeceği söyleniyor.