Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz 2. Sezon ne zaman yayınlanacak?
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Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz 2. Sezon ne zaman yayınlanacak?

Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz 2. Sezon ne zaman yayınlanacak?
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi ikinci sezon tarihi belli oldu. Sadakatsiz dizisini izleyen vatandaşlarımız Sadakatsiz ne zaman başlıyor? gibi soruları aratmakta. Peki, Doctor Foster'dan uyarlanan Sadakatsiz dizisi ne zaman başlıyor? Sadakatsiz 2. Sezon ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi ikinci sezon tarihi belli oldu. Sadakatsiz dizisini izleyen vatandaşlarımız Sadakatsiz ne zaman başlıyor? gibi soruları aratmakta. Peki, Doctor Foster'dan uyarlanan Sadakatsiz dizisi ne zaman başlıyor? Sadakatsiz 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

SADAKATSİZ İKİNCİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaklaşık 3 aylık aradan sonra Sadakatsiz ekibi dinlenmiş olarak yeniden sete çıkacak. Dizinin çekimlerine 1 Eylül tarihinde başlanması kararı alındı. Sadakatsiz'in ikinci sezon başlama tarihi olarak ise 15 Eylül Çarşamba gününün düşünüldüğünü gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

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