Sadakatsiz'in bölüm sonu izleyicileri ekrana kilitledi! Bir kişi Asya'nın gözünün önünde inşattan düştü

Dün akşam 14. yeni bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz'de Asya ve Nil, Volkan'ın planını ortaya çıkarmak için Selçuk'a oyun oynadı. Oyunu anlayan Selçuk çılgına dönünce Nil de ondan kaçmak için bir inşaata sığındı. Nil'in yardımına gelen Volkan, Selçuk ve Nil arasında arbede çıktı ve bir kişi Asya'nın gözü önünde inşaattan yere çakıldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ile Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz dizisi, dün akşam nefes kesen bir bölümle izleyicileri ekrana kilitledi. Sadakatsiz'in son bölümde Volkan, Asya'nın peşini bırakmadı. Volkan'ın Asya'yı takip etmesi için tuttuğu Selçuk ise, yaptığı şantajlarla Volkan'dan para aldı.

OYUNU ANLAYAN SELÇUK, NİL'İN PEŞİNE DÜŞTÜ

Selçuk, Nil'e değerli bir yüzük alarak evlenme teklifinde bulundu. Ancak Asya'yla Selçuk ve Volkan'ın planını ortaya çıkarmak için plan yapan Nil, içine düştüğü durum karşısında ne yapacağını bilemedi. Asya'yı arayan Nil'in konuşmalarını duyan Selçuk ise oyuna geldiğini anlayınca deliye döndü. Bir yandan Asya'yı tehdit eden Selçuk diğer yandan ise şehirden kaçmaya çalışan Nil'in peşine düştü.

BİRİ YERE ÇAKILDI

Sadakatsiz'in son bölümdeki final sahnesinde ise otogara gelen Selçuk'tan kaçmaya çalışan Nil bir inşaatın tepesine çıktı. Selçuk'u takip eden Volkan da yanlarına geldi. Volkan, Nil'i kurtarmak için sürekli adım atmaya çalışan Selçuk'u uyardı.

Volkan, Selçuk ve Nil arasında çıkan arbedede bir kişi aşağıda bekleyen Asya'nın yanına düştü. Asya ise düşen kişinin Volkan olduğunu sandı ve büyük şok yaşadı. Ancak yere düşen kişinin kim olduğu henüz bilinmiyor.