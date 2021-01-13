Sadakatsiz'in 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Turgay, Asya'ya aşık olduğunu itiraf ediyor
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Sadakatsiz'in 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Turgay, Asya'ya aşık olduğunu itiraf ediyor

13.01.2021 08:50 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:00

Büyük bir merakla beklenen Sadakatsiz dizisinin bu akşam ekrana gelecek olan 13. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Asya'yla aynı hastanede çalışan Turgay, aşık olduğu Asya'ya duygularını itiraf etti. Bunu öğrenen Volkan ise kıskançlık krizine girdi.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de ortalık karışıyor. Boşanmalarına rağmen aralarındaki gerginlik devam eden Asya ve Volkan yine karşı karşıya geliyor.

VOLKAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

Sadakatsiz'de Turgay, Asya'ya ona olan hislerini açıklıyor. Ancak Asya ve Turgay, Volkan'ın markajı altında olduğu için her adımları takip ediliyor. Asya'yı arayan Volkan, Turgay'ın hislerini açtığını öğrenince ateş püskürüyor. Asya'dan intikam almak isteyen Volkan, Selçuk ile tartışırken eski karısından nefret ettiğini ve onun yaşadıkları şehri terk etmesi gerektiğini söylüyor. Selçuk'un "Senin hislerin nefret değil aşk" demesiyle kendine gelen Volkan, yine de yolundan şaşmıyor.

Sadakatsiz'in 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Turgay, Asya'ya aşık olduğunu itiraf ediyor
Sadakatsiz'in 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Turgay, Asya'ya aşık olduğunu itiraf ediyor
Sadakatsiz'in 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Turgay, Asya'ya aşık olduğunu itiraf ediyor
Sadakatsiz'in 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Turgay, Asya'ya aşık olduğunu itiraf ediyor
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