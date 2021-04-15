Sadakatsiz Haluk sağlık durumu nasıl? Burak Sergen yoğun bakımda mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Tedavi altında olan ve durumu ciddiyetini koruyan oyuncu Burak Sergen hakkında araştırmalar yapılıyor. Sadakatsiz'in Haluk'u Burak sergen hakkında, Burak Sergen yoğun bakımda mı ve Sadakatsiz Haluk sağlık durumu nasıl gibi soruların yanıtları araştırılıyor.
Kanal D'de ekrana gelen 'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterine hayat veren Burak Sergen, geçtiğimiz pazartesi akşamı evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Konu hakkında detaylar merak edilirken, Sadakatsiz Haluk sağlık durumu nasıl, Burak Sergen yoğun bakımda mı, araştırıldı.
SADAKATSİZ HALUK SAĞLIK DURUMU NASIL?
Dizide Haluk karakterini oynayan Burak Sergen de önceki akşam evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı. Akciğer enfeksiyonu nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Sergen'in tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.