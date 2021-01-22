Sadakatsiz, Güldür Güldür Show'a konu oldu! Asya tiplemesi alkış topluyor

Kanal D ekranında yayınlanan Sadakatsiz dizisi, Güldür Güldür Show'a konu oldu. Dizi için yazılan skeç herkesi güldürürken Sadakatsiz'in Asya'sını programda Doğu Rutkay Kamal canlandırdı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan, başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in oynadığı Sadakatsiz dizisi adından söz ettirmeye devam ediyor. Konusuyla reyting listesinin üst sıralarında yer alan dizi, son olarak Güldür Güldür Show'a konu oldu.

ASYA TİPLESİ ALKIŞ TOPLUYOR

Güldür Güldür Show'un 26 Ocak günü yayınlanacak olan yeni bölümünde yer alan skeçte Cansu Dere'nin oynadığı Asya karakterini Doğu Rutkay Kamal canlandıracak. Tiplemesiyle neredeyse bire bir benzeyen Kamal, oyunculuk performansıyla alkış topluyor.

MASUMLAR APARTMANI DA SKEÇ OLMUŞTU

Gündeme dair konulara skeçlerde yer veren Güldür Güldür Show, daha önce de TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisini skeç yapmıştı.