Sadakatsiz, Güldür Güldür Show'a konu oldu! Asya tiplemesi alkış topluyor
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Sadakatsiz, Güldür Güldür Show'a konu oldu! Asya tiplemesi alkış topluyor

22.01.2021 11:40 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:09

Kanal D ekranında yayınlanan Sadakatsiz dizisi, Güldür Güldür Show'a konu oldu. Dizi için yazılan skeç herkesi güldürürken Sadakatsiz'in Asya'sını programda Doğu Rutkay Kamal canlandırdı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan, başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in oynadığı Sadakatsiz dizisi adından söz ettirmeye devam ediyor. Konusuyla reyting listesinin üst sıralarında yer alan dizi, son olarak Güldür Güldür Show'a konu oldu.

ASYA TİPLESİ ALKIŞ TOPLUYOR

Güldür Güldür Show'un 26 Ocak günü yayınlanacak olan yeni bölümünde yer alan skeçte Cansu Dere'nin oynadığı Asya karakterini Doğu Rutkay Kamal canlandıracak. Tiplemesiyle neredeyse bire bir benzeyen Kamal, oyunculuk performansıyla alkış topluyor.

Sadakatsiz, Güldür Güldür Show'a konu oldu! Asya tiplemesi alkış topladı

MASUMLAR APARTMANI DA SKEÇ OLMUŞTU

Gündeme dair konulara skeçlerde yer veren Güldür Güldür Show, daha önce de TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisini skeç yapmıştı.

Sadakatsiz, Güldür Güldür Show'a konu oldu! Asya tiplemesi alkış topladı
Sadakatsiz, Güldür Güldür Show'a konu oldu! Asya tiplemesi alkış topluyor
Sadakatsiz, Güldür Güldür Show'a konu oldu! Asya tiplemesi alkış topluyor
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