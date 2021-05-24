Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen taburcu oldu
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Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen taburcu oldu

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Koronavirüse yakalanan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen bugün taburcu oldu. Zor günleri geri de bırakan ünlü oyuncu, "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. Yendiğime çok mutluyum bu hastalığı. Berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey" dedi.

Sadakatsiz dizisinde rol alan Burak Sergen, bir ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen oyuncu uzun zamandır yoğun bakımda tedavi altındaydı. Sergen, koronavirüsü atlatıp bugün taburcu oldu.

"ÇOK CİDDİYE ALINMASI GEREKEN BİR ŞEY"

Taburcu olan Sergen hastane çıkışı, "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. Yendiğime çok mutluyum bu hastalığı. Berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey" açıklamasını yaptı.

"EVDE REHABİLİTASYON SÜREMİZ OLACAK"

Burak Sergen'in doktoru ise "Evde rehabilitasyon süremiz olacak. Tabi kontrol ve takiplerim devam edecek. Biz yine hastamızı evine sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen taburcu oldu
Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen taburcu oldu
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