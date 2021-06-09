Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, ünlülerin fotoğrafçısına makyajsız pozlar verdi
Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen, Gigi Hadid ve Barbara Palvin gibi yıldızlarla çalışan Fransız fotoğraf sanatçısı David Bellemere'e özel pozlar verdi. Sezen'in makyajsız olması ise duru güzelliğini ortaya koydu.
Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, dünyaca ünlü Fransız fotoğrafçı David Bellemere'ye çok özel pozlar verdi.
MAKYAJSIZ ÇEKİM YAPTI
Doğal ışık kullanmasıyla tanınan fotoğrafçı, Sezen'in de çekimlerde makyajsız olmasını tercih etti.
ÇEKİMLER 12 SAAT SÜRDÜ
Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Boğazı'ndaki bir yalıda gerçekleşen çekimler, yaklaşık 12 saat sürdü.
FRANSIZ DERGİSİNDE YAYINLANACAK
Ünlü fotoğraf sanatçısı çekimlerde, genç oyuncu ve İstanbul'un doğal güzelliğini harmanladığını belirtti. Melis Sezen'in yer aldığı fotoğraflar, çok yakında Fransız dergi Magnifick'te yayınlanacak.
ÜNLÜ FOTOĞRAFÇI, YILDIZ İSİMLERLE ÇALIŞIYOR
Bellemere; Natalie Portman, Jessica Alba, Mila Kunis, Carla Bruni, Eva Green, Gigi Hadid ve Barbara Palvin gibi önemli Hollywood yıldızlarıyla çalışıyor.
İşte Melis Sezen pozları;