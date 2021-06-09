Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, ünlülerin fotoğrafçısına makyajsız pozlar verdi

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen, Gigi Hadid ve Barbara Palvin gibi yıldızlarla çalışan Fransız fotoğraf sanatçısı David Bellemere'e özel pozlar verdi. Sezen'in makyajsız olması ise duru güzelliğini ortaya koydu.