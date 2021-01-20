Sadakatsiz'de inşaattan kim düştü? İnşaattan Selçuk mu düştü, Volkan mı? Sadakatsiz Volkan ölecek mi? Sadakatsiz Selçuk ölecek mi?
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Sadakatsiz'de inşaattan kim düştü? İnşaattan Selçuk mu düştü, Volkan mı? Sadakatsiz Volkan ölecek mi? Sadakatsiz Selçuk ölecek mi?

20.01.2021 23:21 | Son Güncelleme: 20.01.2021 23:32
Sadakatsiz'de inşaattan kim düştü? İnşaattan Selçuk mu düştü, Volkan mı? Sadakatsiz Volkan ölecek mi? Sadakatsiz Selçuk ölecek mi?

Çarşamba günleri yayınlanan ve en çok izlenen dizi olan Sadakatsiz'de bugün yine Nil, Selçuk, Asya ve Volkan dörtlüsü arasındaki savaş devam etti! Dizinin sonunda Nil'i Selçuk'tan kurtarmak isteyen Volkan ya da Selçuk arasından biri inşaattan düştü. Peki, Sadakatsiz'de inşaattan kim düştü? İnşaattan düşen Selçuk mu, Volkan mı?

Çarşamba günleri yayınlanan ve baş rollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere, Nazlı Bulum ve Emir Taro Tekin'in yer aldığı TV kanallarının çok izlenen diziierinden biri olan Sadakatsiz'de bugün yine Nil, Selçuk, Asya ve Volkan dörtlüsü arasındaki savaş devam etti! Dizinin sonunda Nil'i Selçuk'tan kurtarmak isteyen Volkan ya da Selçuk arasından biri inşaattan düştü. Peki, düşen erkek kimdi? Sadakatsiz'de inşaattan kim düştü? İnşaattan Selçuk mu düştü, Volkan mı? Sadakatsiz Volkan ölecek mi? Sadakatsiz Selçuk ölecek mi?

SADAKATSİZ SELÇUK ÖLECEK Mİ?

Sadakatsiz dizisinde sular yine durulmadı! Selçuk tüm gerçekleri öğrenmesinin ardından Asya ve Nil'in peşine düştü! Volkan, Nil'i ve Asya'yı Selçuk'un elinden kurtarmak için onu takip etti! Telefondan Nil'i takip eden Selçuk onu otogarda buldu! Selçuk'tan kaçan Nil bir inşaatın yukarısına çıktı. Volkan ve Asya da onları takip etti. Volkan, Nil ve Selçuk'un bulunduğu inşaattan biri aşağı düştü! Peki, inşaattan kim düştü? Selçuk mu? Volkan mı? Bunu ilerili bölümlerde göreceğiz!

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