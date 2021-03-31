Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz yeni bölüm kesintisiz canlı izle!
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Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz yeni bölüm kesintisiz canlı izle!

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Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz yeni bölüm kesintisiz canlı izle!

24. bölümü ile ekrana gelen Sadakatsiz ne zaman? Kanal D canlı yeni bölüm izle! Sadakatsiz saat kaçta başlıyor? Kanal D canlı izle! Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz oyuncuları! Kanal D Sadakatsiz 24. bölüm tek parça izle! Sadakatsiz 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin paylaştığı Sadakatsiz ne zaman? Sadakatsiz saat kaçta, hangi kanalda? Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz ne zaman? Sadakatsiz saat kaçta başlıyor? Kanal D canlı izle!

KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Volkan'ın boşanma kararı Derin ve Asya'yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır. Gözünü karartan Derin'in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır. Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

SADAKATSİZ 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Dilek Ulusan
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