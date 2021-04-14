Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 26. Bölüm canlı izle! 14 Nisan Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz full HD canlı izle!

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SADAKATSİZ CANLI İZLE!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 7 Nisan Çarşamba yayınlanan 25. Bölümde Derin'in ortada kayboluşun yankıları sürerken, çevresinde artan baskı Asya'yı zor durumda bırakır.

Derin'i bulmak ve Asya'yı aklamak için gözünü karartan Volkan kendi yöntemlerine başvurmaya karar verir. Beklenmedik darbelerle kendisini köşeye sıkışmış bulan Asya'ya uzanan yardım eli, herkesi merakta bırakır. Derin'le ilgili ortaya çıkan hangi gerçek, düğümün görünenden de büyük olduğunun kanıtıdır?

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