Sadakatsiz bugün yok mu? Sadakatsiz dizisi bugün neden yok? Sadakatsiz izle!

Türk yapımı televizyon dizisi ve İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz bugün yok mu? Sadakatsiz dizisi bugün neden yok? Sadakatsiz izle!

Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik türündeki dizi Sadakatsiz bugün yok mu? Sadakatsiz dizisi bugün neden yok? Sadakatsiz izle!

SADAKATSİZ BUGÜN YOK MU?

Her Çarşamba saat 20:00'da yayınlanan Sadakatsiz dizisi bugün yeni bölümü ile ekranda yer almayacak. Yapılan açıklamaya göre sağlık sorunları sebebiyle çekimlere ara verildiği bildirildi.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ!

Volkan ve Asya artık yolun sonuna geliyor. İkili arasındaki ipler gerildikçe, yalanlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Asya, oğlunu kaybetme korkusu yaşıyor. Volkan da onu buradan vurmak için Ali'yi yanına çekecek hamleler yapıyor. Ancak, Ali'nin onu Derin'in evinde bulması olayları karma karışık hale getiriyor. Ali anne ve babasının arasında olanları anlamlandırmaya çalışırken olanlar oluyor... Asya, Ali'ye gerçekleri anlatmanın zamanı geldiğini düşünüyor ve onu alıp gidiyor. Peki bu konuşmalar Ali'yi nasıl etkileyecek? Volkan ve Asya arasındaki gerilim onu nasıl etkileyecek?