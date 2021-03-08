Sadakatsiz bu hafta yok mu? 9 Mart Sadakatsiz dizisi bu akşam yok mu? Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta?
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Sadakatsiz bu hafta yok mu? 9 Mart Sadakatsiz dizisi bu akşam yok mu? Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta?

08.03.2021 22:27 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:31
Sadakatsiz bu hafta yok mu? 9 Mart Sadakatsiz dizisi bu akşam yok mu? Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta?

Sadakatsiz dizisinin bu hafta olup olmayacağı merak edildi. 9 Mart 2021 Sadakatsiz bu akşam yok mu, var mı? Sadakatsiz neden yayınlanmıyor? Sadakatsiz bu hafta yok mu? 9 Mart Sadakatsiz dizisi bu akşam yok mu? Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmamasıyla birlikte Sadakatsiz dizisinin bu hafta olup olmayacağı merak edildi. 9 Mart 2021 Sadakatsiz bu akşam yok mu, var mı? Sadakatsiz neden yayınlanmıyor? Sadakatsiz bu hafta yok mu? 9 Mart Sadakatsiz dizisi bu akşam yok mu? Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

SADAKATSİZ BU HAFTA YOK MU?

Sadakatsiz dizisinin bu hafta olup olmayacağı merak edildi. 9 Mart 2021 Sadakatsiz dizisi yayın akışında gözükmektedir. Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragmanı haberimizden takip edebilirsiniz.

SADAKATSİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sadakatsiz her Çarşamba Kanal D ekranlarında saat 20.00'de yayınlanmaktadır.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 20. Bölümde, Selçuk elindeki bombanın pimini çekiyor ve itirafı geceye damga vuruyor!

Asya'nın Sinan'la yakınlaşmasını kaldıramayan Volkan, Derin'in de evi terk etmesi ile iyice köşeye sıkışmıştır. Hicran ve Haluk'un beklenmedik buluşması büyük bir krizi tetiklerken, Gönül hem kendisi hem kızı için boş durmamaya kararlıdır. Derin'e kendini affettirmek için çabalayan Volkan, bir yandan da Sinan'ı Asya'dan uzaklaştırmaya çalışır. Vakfa gelen sürpriz ziyaretçi gündeme bomba gibi düşerken, Derin'in mağazasının açılışında olanlar dengeleri bir kez daha alt üst edecektir.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

SADAKATSİZ KANAL D CANLI İZLE!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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