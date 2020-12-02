Sadakatsiz bu akşam yok mu? Sadakatsiz yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz izle!
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Sadakatsiz bu akşam yok mu? Sadakatsiz yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz izle!

02.12.2020 20:48 | Son Güncelleme: 02.12.2020 20:51
Sadakatsiz bu akşam yok mu? Sadakatsiz yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz izle!

Her Çarşamba saat 20:00'da yayınlanan Sadakatsiz bu akşam yok mu? Sadakatsiz yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz izle!

Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz bu akşam yok mu? Sadakatsiz yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz izle!

SADAKATSİZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Pandemi nedeniyle bu akşam dizi yayınlanmayacak. Konu ile ilgili kanal,"Değerli izleyicilerimiz, pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı.

Sadakatsiz bu akşam yok mu? Sadakatsiz yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz izle!

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ!

Volkan ve Asya artık yolun sonuna geliyor. İkili arasındaki ipler gerildikçe, yalanlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Asya, oğlunu kaybetme korkusu yaşıyor. Volkan da onu buradan vurmak için Ali'yi yanına çekecek hamleler yapıyor. Ancak, Ali'nin onu Derin'in evinde bulması olayları karma karışık hale getiriyor. Ali anne ve babasının arasında olanları anlamlandırmaya çalışırken olanlar oluyor... Asya, Ali'ye gerçekleri anlatmanın zamanı geldiğini düşünüyor ve onu alıp gidiyor. Peki bu konuşmalar Ali'yi nasıl etkileyecek? Volkan ve Asya arasındaki gerilim onu nasıl etkileyecek?

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