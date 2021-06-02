Sadakatsiz Asya ve Derin ölüyor mu? Cansu Dere diziden ayrılıyor mu? Melis Sezen diziden ayrılıyor mu?
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Sadakatsiz Asya ve Derin ölüyor mu? Cansu Dere diziden ayrılıyor mu? Melis Sezen diziden ayrılıyor mu?

Sadakatsiz Asya ve Derin ölüyor mu? Cansu Dere diziden ayrılıyor mu? Melis Sezen diziden ayrılıyor mu?
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Sadakatsiz dizisinin sezon finalinde Asya ve Derin'in yaptığı kaza damga vurdu. Sadakatsiz dizisinde Derin, Asya ile yüzleşmeye devam etmektedir. Derin son olarak Sapanca'ya giderken Asya ile bir kazaya karışacaktı ve dizide kimin öleceği merak konusu oldu. Peki, Sadakatsiz Asya ve Derin ölüyor mu? Cansu Dere diziden ayrılıyor mu? Sadakatsiz Derin ölüyor mu? Melis Sezen diziden ayrılıyor mu?

Sadakatsiz dizisinin sezon finalinde Asya ve Derin'in yaptığı kaza damga vurdu. Sadakatsiz dizisinde Derin, Asya ile yüzleşmeye devam etmektedir. Derin son olarak Sapanca'ya giderken Asya ile bir kazaya karışacaktı ve dizide kimin öleceği merak konusu oldu. Peki, Sadakatsiz Asya ve Derin ölüyor mu? Cansu Dere diziden ayrılıyor mu? Sadakatsiz Derin ölüyor mu? Melis Sezen diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar haberimizde…

SADAKATSİZ ASYA VE DERİN ÖLÜYOR MU?

İzleyicinin gözünden kaçmayan arabanın uçuruma sürüklenme sahnesi, Asya ve Derin arasındaki hesaplaşmanın nasıl biteceği sorusunu doğurdu. Dizinin sezon finalini merakla bekleyen izleyenleri "Asya ile Derin ölüyor mu?" araştırmasına girdi. Bu sorunun Sadakatsiz dizisinin bu akşamki bölümünde ya da yeni sezonunda netlik kazanacağı düşünülüyor.

SADAKATSİZ 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu akşam saat 20.00'da ekranlara veda edecek olan Sadakatsiz, 2.sezon onayını almış gözüküyor. Yayın gününü ve saatini koruması beklenen Sadakatsiz dizisinin 2.sezonu için Eylül ayının ortaları konuşuluyor.

SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?

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Sadakatsiz Asya ve Derin ölüyor mu? Cansu Dere diziden ayrılıyor mu? Melis Sezen diziden ayrılıyor mu? - Haberler
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