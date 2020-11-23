Sadakatsiz 8. bölüm 2. fragman izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu?
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Sadakatsiz 8. bölüm 2. fragman izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

23.11.2020 19:30 | Son Güncelleme: 23.11.2020 19:41

İlk bölümünden itibaren seyircinin yoğun ilgisi ile karşılaşan Sadakatsiz 8. bölüm 2. fragman izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Sadakatsiz 8. bölüm 2. fragman izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ!

Sadakatsiz 18 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümde Volkan, Asya'ya karşı kozlarını kullanmaya başlıyor. Oğlunun velayetini alabilmek için Asya'yı geçmişinden vuran Volkan nasıl bir hamle yapacak? Tüm dengeleri değiştiren yüzleşmenin ardından Asya kendini beklemediği bir çıkmaz içinde bulur. Ailesi ile kopma noktasına gelen Derin, Volkan'a sığınırken, işiyle ilgili yaşadığı sorunlar Volkan'ı tümüyle köşeye sıkıştırmıştır. İki tarafın da var gücüyle saldırdığı bu savaştan kimin galip çıkacağı bilinmezken, Asya ve Volkan'ın birbirlerinde açtıkları yaralar her bir darbede daha da derinleşmektedir. Peki bu mücadelede Asya, tek başına mı savaşacak yoksa yanında bu defa birilerini mi alacak? Ali, babasının ihanetini öğrenecek mi?

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Sadakatsiz 8. bölüm 2. fragman izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

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