Sadakatsiz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Sadakatsiz 25. bölüm izle, son (25) bölüm full izle!
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Sadakatsiz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Sadakatsiz 25. bölüm izle, son (25) bölüm full izle!

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Sadakatsiz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Sadakatsiz 25. bölüm izle, son (25) bölüm full izle!

Sadakatsiz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Sadakatsiz dizisinin 25. bölümü ardından araştırılmaya başladı. ATV'de yayınlanan Sadakatsiz 26. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz son bölüm özeti! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? ATV Sadakatsiz 25. bölüm izle, son (25) bölüm full izle!

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SADAKATSİZ 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisi ATV ekranlarında bu akşam 25. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 25. bölümün ardından şimdi de Sadakatsiz 26. bölüm için araştırmalarına başladılar. Sadakatsiz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Sadakatsiz 26. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Sadakatsiz 26. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

SADAKATSİZ 25. BÖLÜM İZLE

Sadakatsiz 25. bölüm izlemek için tıklayınız!

SADAKATSİZ 25. BÖLÜMDE NE OLDU?

Bulunan ceset, Derin'e ait olmayınca Volkan rahat bir nefes alıyor. Asya ise gece evinin yakınlarında Derin'i görünce peşinden koşarak onu durdurmaya çalışıyor. Derin'in kanlar içinde Asya'nın kollarında yığılıyor.

Derin'i kim, neden yaraladı?

Derin'i kaçıran kişi o mu? Düğüm çözülüyor mu? Tam her şey yavaş yavaş ortaya çıkarken Derin cephesinde yaşanan ikinci bir şok ise herkesin kanını donduruyor!

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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