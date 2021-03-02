Sadakatsiz 20. bölüm fragmanı izle! Kanal D Sadakatsiz 19. bölüm full izle!

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz 20. bölüm fragmanı izle! Kanal D Sadakatsiz 19. bölüm full izle!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Volkan'ın Asya karşısında sergilediği zaaf onu duygusal olarak büyük bir çıkmaza sürüklerken, Hicran'ın gelişiyle ortaya çıkan gerçekler herkesi derinden sarsmıştır. Derin Volkan'la olan ilişkisini yoluna sokmak için elinden geleni yaparken, Asya'nın geçmişinden gelen sürpriz karşısında Volkan'ın tavrı ne olacaktır?

SADAKATSİZ 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!