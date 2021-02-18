Sadakatsiz 19. bölüm fragmanı izle! Kanal D Sadakatsiz 18. bölüm full izle! Sadakatsiz son bölüm full izle!

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Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz 19. bölüm fragmanı izle! Kanal D Sadakatsiz 18. bölüm full izle! Sadakatsiz son bölüm full izle!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın dönüşü ve Derin'e karşı kazandığı zafer, Derin'i sürpriz hamleler yapmaya iter. Ali'nin evden gitmesinin ardından büyük bir vicdan azabı yaşayan Volkan'ı bambaşka sorunlar beklemektedir.Yaşanan gelişmeler sürpriz yüzleşmelere zemin hazırlarken, ortaya çıkan hangi beklenmedik gerçek birden fazla kişinin hayatını kökünden değiştirecektir?

SADAKATSİZ 19. BÖLÜM FRAGMAN İZLE