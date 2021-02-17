Sadakatsiz 17. bölüm izle! Sadakatsiz son bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı izle!

İlk günden beri izleyiciyi ekrana kitleyen Sadakatsiz dizisi bugün 18. bölümüyle ekranlara gelecek. Önceki bölümü izleyemeyenler için haberimizi derledik. Sadakatsiz son bölümü izle! Sadakatsiz 17. bölüm izle! Sadakatsiz son bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın aldığı karar herkeste şok etkisi yaratırken Derin büyük bir zafer kazandığına inanır. Hicran ve Selçuk'u bir araya getiren kaçınılmaz yüzleşme, beklenmedik karşılaşmaların da habercisidir. Asya'nın uzaklaşması Volkan'ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklerken, sonuçları herkes için sarsıcı olur. Derin Ali için çaba göstermeyi sürdürürken dengeleri bir kez daha değiştiren gelişme ne olacaktır?

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SADAKATSİZ SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SADAKATSİZ 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya ve Volkan'ın tehlikeli yakınlaşması!

Asya'nın yanına gelen Volkan garip bir ruh halindedir. Yaşanan tüm olaylara rağmen Asya'dan kopamayan Volkan beklenmedik bir hamle yapar. Asya ve Volkan arasında neler olacak? Tekrar beraber olacaklar mı?

Selçuk, Haluk'u şoke eden bir bilgi paylaşıyor!

Haluk, evine gelen Selçuk'u görünce çok öfkelenir. Uyardığı halde kapısına kadar gelen Selçuk'tan duydukları onu şoke eder. Selçuk, taşları yerinden oynatacak bir şey öğrenmiştir. Haluk'un gayri-meşru bir oğlunun olduğunu öğrenen Selçuk, ipleri eline almanın gücünü yaşamaktadır.

SADAKATSİZ 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SADAKATSİZ 18. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!