Sadakataşı Derneğinden Bosna Hersek'teki göçmenlere ve muhtaç ailelere yardım
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Sadakataşı Derneğinden Bosna Hersek'teki göçmenlere ve muhtaç ailelere yardım

18.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:22
Sadakataşı Derneğinden Bosna Hersek'teki göçmenlere ve muhtaç ailelere yardım

Sadakataşı Derneği, Balkan ülkesi Bosna Hersek'teki kamplarda ağır koşullarda kalan göçmenlere ve Srebrenitsalı ihtiyaç sahibi ailelere kış şatlarında destek amacıyla yardım dağıttı.

Sadakataşı Derneği, Balkan ülkesi Bosna Hersek'teki kamplarda ağır koşullarda kalan göçmenlere ve Srebrenitsalı ihtiyaç sahibi ailelere kış şatlarında destek amacıyla yardım dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamada, göçmenlerin ve Srebrenitsalı ailelerin çetin kış koşulları nedeniyle zor günler geçirdiği belirtilirken, bu durumun çözümüne katkı amacıyla Sadakataşı Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Bolcan öncülüğündeki ekibin ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırdığı aktarıldı.

Hırvatistan sınırına yakın Bihac ve Velika Kladusa şehirlerinde kalan göçmenlere 310 uyku tulumu, 365 çift bot, 40 battaniye ve 310 yağmurluk dağıtıldığı ifade edilen açıklamada, Srebrenitsa'da da ailelere 28 ton yakacak ulaştırıldığı, ayrıca çocuklara bot ve mont hediye edildiği belirtildi.

Bolcan, yaptığı açıklamada, daha iyi bir yaşam umuduyla Bosna Hersek üzerinden Avrupa ülkelerine ulaşmak isteyen göçmenlerin ağır kış koşulları nedeniyle zor günler geçirdiğine dikkati çekerek, "Dört günlük bir yardım organizasyonu kapsamında kamplarda ve açık alanlarda yaşayan göçmenlere yemek, uyku tulumu, bot ve battaniye dağıtımları gerçekleştirdik. Srebrenitsalı kardeşlerimize de kış yardımları kapsamında yakacak, bot ve mont ulaştırdık. Bölgeye yardımlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kayhan Gül

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