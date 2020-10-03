Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı

Farklı tarzıyla her daim adından söz ettiren Yıldız Tilbe, son olarak asker tıraşı oldu. Şarkıcının yeni imajını gören takipçileri "Çok yakışıklı olmuşsun" yorumu yaptı.