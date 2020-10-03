Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı
03.10.2020 14:22 | Son Güncelleme: 03.10.2020 14:48
Farklı tarzıyla her daim adından söz ettiren Yıldız Tilbe, son olarak asker tıraşı oldu. Şarkıcının yeni imajını gören takipçileri "Çok yakışıklı olmuşsun" yorumu yaptı.
Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla ve sürekli değiştirdiği imajıyla her daim adından söz ettiren Yıldız Tilbe, saçlarını kısacık kestirdi. Yeni imajını "Hazır asker" notuyla Twitter'dan paylaşan şarkıcıya yorum yağdı.
"YAKIŞIKLI OLMUŞSUN ABLA"
Daha önce de defalarca kez imajını değiştiren Yıldız Tilbe'nin son imajı için "Çok yakışıklı olmuşsun abla" yorumları yapıldı. Tilbe ise yeni imajı hakkında gelen eleştirilere sessiz kaldı.