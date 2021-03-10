Saç tasarımcısı Samet Zili 2021 saç trendlerini değerlendirdi
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Saç tasarımcısı Samet Zili 2021 saç trendlerini değerlendirdi

10.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:25
Saç tasarımcısı Samet Zili 2021 saç trendlerini değerlendirdi

Koronavirüsün her alanda olduğu gibi güzellik tercihlerinde de etkili olduğunu kaydeden saç tasarımcısı Samet Zili, salgın döneminde kuaför ve güzellik salonlarının bir süre kapalı kalmasının kadınların doğal güzelliğe yönelmesinde etkili olduğunu ve 2021 yılında öne çıkan saç trendlerinde...

Koronavirüsün her alanda olduğu gibi güzellik tercihlerinde de etkili olduğunu kaydeden saç tasarımcısı Samet Zili, salgın döneminde kuaför ve güzellik salonlarının bir süre kapalı kalmasının kadınların doğal güzelliğe yönelmesinde etkili olduğunu ve 2021 yılında öne çıkan saç trendlerinde işlem görmemiş, dağınık, kabarık saç modellerinin öne çıkacağını belirtti.

Saç tasarımına olan ilgisi sayesinde mesleğinde hızla ilerlediğini ifade eden Samet Zili, birçok ünlüye saç tasarımları yaptığını söyledi. 2021 yılı saç trendlerini değerlendiren Samet Zili, bu yıl saçlarda doğallık vurgusunun öne çıkacağını kaydetti. Kısa saç modellerinin de çokça tercih edildiğini ifade eden Zili, "Dalgalı saçlar son yıllarda öne çıkıyor olsa da artık dalgalıdan ziyade kabarık, yeni uyanmış görüntüsü veren saç modelleri tercih ediliyor" dedi.

İzmir'de 28 Mart 1988 yılında doğan Samet Zili, çocukluk yıllarında kuaförlüğe adım attığını belirterek, "12 yaşımdayken çırak olarak başladım. Daha o yıllarda bu mesleği seçeceğime karar vermiştim. Fransa'da saç sağlıklı uzmanlığı (Trikolojist) eğitimi ve kuaförlük için gerekli eğitimleri aldıktan sonra artık profesyonel olarak çalışmaya başladım "diye konuştu.

"Saç tasarımlarım dünya çapında ilgi görüyor"

Saç tasarımının yanı sıra kuaför olmak isteyenlere de eğitim veren Samet Zili, "Mesleğime olan sevgim ve ilgim, bu sektörde olmak isteyenlere de eğitim vermek beni daha fazla motive ediyor. Birçok ülkede yaptığım saç tasarımları büyük beğeni alıyor. Bundan sonraki hedefim de dünya çağında çalışmalarımı genişletmektir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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