Sabun ağacı fidanları Çukurova'da toprakla buluştu

06.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:26

Adana'da Orman Genel Müdürlüğünün Hindistan ve Çin'den getirdiği tohumlardan elde edilen, meyvesi temizlik amacıyla kullanılan 400 sabun ağacı fidanı toprakla buluştu.

Orman Bölge Müdürlüğünce merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü kıyısında düzenlenen törende Ceyhan Orman Fidanlık Şefliği'nde yetiştirilen fidanlar 1 hektarlık alana dikildi.

Fidanların dikimini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla müdürlükte görev yapan kadınlar gerçekleştirdi.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ali Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asya kökenli sabun ağacının cilt bakımından diş temizliğine kadar çok geniş bir alanda asırlardır kullanıldığını belirtti.

Adana'nın iklim şartlarına uygun olan ağacın deneme amaçlı dikimini gerçekleştirdiklerini ifade eden Göçer, "Adana sıcak bir yer olduğu için burada yetişeceğini düşünüyoruz. Güzel sonuç alırsak bu ağacı yaygınlaştıracağız. İnsanların her türlü temizlikte kullandığı bir ağaç. Ülkemizde de yer edinir diye düşünüyoruz." dedi.

Göçer, Asya kökenli olmasına rağmen son zamanlarda birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra Japonya ve ABD'de de sabun ağacı dikiminin yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA