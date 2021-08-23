Sabotaj sistem gereksinimleri 2021! Sabotaj kaç GB?

HES Games tarafından geliştirilen ve IDC/Games tarafından yayınlanan Türk oyunu Sabotaj, ilgi toplamaya devam ediyor. On binlerce oyuncusu ve sistem gereksinimlerinin fazla olmamasıyla dikkatleri üzerine toplayan Sabotaj sistem gereksinimleri en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, Sabotaj sistem gereksinimleri nelerdir? Sabotaj kaç GB? Detaylar haberimizde...

Sabotaj, Türkiye - İstanbul merkezli ve %100 yerli sermayeli HES Games firması bünyesindeki Türk mühendislerin emekleriyle, Unreal Engine 4 oyun motoru kullanılarak geliştirilen; Türkiye'nin en gelişmiş ve oyuncu dostu olan tek MMOFPS oyunudur.

Oyunseverlerin en beğendiği ve oynarken keyif aldığı oyunlar arasında yer alan Sabotaj sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Sabotaj oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Sabotaj sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Sabotaj kaç GB? Sizler için derledik...

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SABOTAJ SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

SABOTAJ MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

Grafik Kartı : Intel HD 4000

İşletim Sistemi : Windows 7/ 8.1/ 10 64 Bit

HDD : 10 GB

Bellek : 4 GB RAM

İşlemci : Intel Core i3-4150

SABOTAJ ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşlemci : Intel Core i5-4460

İşletim Sistemi : Windows 7/ 8.1/ 10 64 Bit

Bellek : 8 GB RAM

HDD : 10 GB

Grafik Kartı : NVIDIA GeForce GT 730

SABOTAJ KAÇ GB?

Sabotaj herkes için yeterli seviye de uygun olabilecek bir depolama alanı kapsıyor. Oyunun tümünün yüklenmesi için istenilen depolama alanı 10 GB yer kaplamaktadır.