Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya neden öldü? Sabina Toziya kaç yaşındaydı, nereli?
Alınan son dakika haberine göre Sabina Toziya hayatını kaybetti, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hayriye Ana'sı olarak bilinen Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi yapımcı Bahadır Özdener Instagram hesabından duyurdu. Hayatı merak edilen Sabina Toziya kimdir? diye araştırılmaktadır. Peki, Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya neden öldü? Sabina Toziya kaç yaşındaydı, nereli? Sabina Toziya hayatı ve biyografisi nedir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hayriye Ana rolünü canlandıran Sabina Toziya'nın vefat ettiği haberi son dakika olarak duyuruldu. Ünlü oyuncu bu senenin başında diziye verilen ara sonrası Makedonya'ya gitmişti. Evinde bayılıp yere düşen usta isim, derhal hastaneye kaldırılmıştı. Peki, Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya neden öldü? Sabina Toziya kaç yaşındaydı, nereli? Sabina Toziya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
SABİNA TOZİYA KİMDİR?
Sabina Toziya, (17 Nisan 1946 - 10 Ağustos 2021), Makedon sinema ve dizi oyuncusu.
Tam adı Sabina Ajrula olan Toziya, 17 Nisan 1946'da bugün Kuzey Makedonya sınırları içerisinde kalan Yugoslavya'nın Üsküp şehrinde doğdu. Üsküp Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi aldı. Daha sonra Makedonya ve Yugoslavya'da oyunculuk yapan Toziya, Türkiye'de ilk kez Star TV'de yayımlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Afife Hatun karakterini canlandırdı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli rolünü oynadı. 2021 yılında beynindeki tümör nedeniyle kısmi felç geçirmesinden dolayı diziden ayrıldı. 10 Ağustos 2021 tarihinde beynindeki tümör nedeniyle kısmi felç geçiren Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti.
DİZİLERİ
Muhteşem Yüzyıl
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
FİLMLERİ
Bal Kaymak
Annemin Yarası
SABİNA TOZİYA HAYATINI KAYBETTİ!
Bahadır Özdener Instagram hesabından duyurdu. Özdener, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Hayriye annemizi Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" dedi.