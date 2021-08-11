Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya neden öldü? Sabina Toziya kaç yaşındaydı, nereli?

Alınan son dakika haberine göre Sabina Toziya hayatını kaybetti, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hayriye Ana'sı olarak bilinen Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi yapımcı Bahadır Özdener Instagram hesabından duyurdu. Hayatı merak edilen Sabina Toziya kimdir? diye araştırılmaktadır. Peki, Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya neden öldü? Sabina Toziya kaç yaşındaydı, nereli? Sabina Toziya hayatı ve biyografisi nedir?