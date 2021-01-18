Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya hayatı ve biyografisi! Sabina Toziya kaç yaşında, nereli?
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SABİNA TOZİYA KİMDİR?
Sabina Toziya, 1946 doğumlu oyuncu. Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynamış, şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.
2012-2013 Muhteşem Yüzyıl
Afife Hatun
2015 - günümüz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Hayriye Çakırbeyli
2018 Bal Kaymak
2016 Annemin Yarası