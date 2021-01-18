Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya hayatı ve biyografisi! Sabina Toziya kaç yaşında, nereli?
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Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya hayatı ve biyografisi! Sabina Toziya kaç yaşında, nereli?

18.01.2021 15:42 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:46
Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya hayatı ve biyografisi! Sabina Toziya kaç yaşında, nereli?

Naşarılı oyunculuğu ile beğeni toplayan Sabina Toziya, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Sabina Toziya hakkında merak edilenler. Sabina Toziya hayatı ve biyografisi. Sabina Toziya kimdir?

Ekranların sevilen ismi Sabina Toziyadiziseverlerin merak konusu oldu. İşte Sabina Toziya hakkında merak edilen Sabina Toziya kimdir, Sabina Toziya hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SABİNA TOZİYA KİMDİR?

Sabina Toziya, 1946 doğumlu oyuncu. Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynamış, şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.

2012-2013 Muhteşem Yüzyıl

Afife Hatun

2015 - günümüz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Hayriye Çakırbeyli

2018 Bal Kaymak

2016 Annemin Yarası

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