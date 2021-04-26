17 dönümlük tarlasına sabanla yazdığı yazılar büyük beğeni topladı

Çanakkale'de bir çiftçi, traktörünün arkasına taktığı sabanla 17 dönümlük tarlasına '23 Nisan' ve 'tek vatan' yazıp ay-yıldız çizdi. Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için böyle bir video hazırladığını belirtirken, sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı.