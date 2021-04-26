17 dönümlük tarlasına sabanla yazdığı yazılar büyük beğeni topladı
Çanakkale'de bir çiftçi, traktörünün arkasına taktığı sabanla 17 dönümlük tarlasına '23 Nisan' ve 'tek vatan' yazıp ay-yıldız çizdi. Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için böyle bir video hazırladığını belirtirken, sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı.
Biga ilçesine bağlı Bozlar köyünde çiftçi Osman Lale, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir video hazırladı. Dronla çekilen görüntülerde Osman Lale, traktörünün arkasına taktığı sabanla 17 dönümlük domates tarlasına '23 Nisan' ve 'Tek Vatan' yazıp,' ay yıldız' çizdi.
KISA SÜREDE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Osman Lale, hazırladığı bu videoları müzik eşliğinde sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, takipçileri tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AKKAYA