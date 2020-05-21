Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nin çevrimiçi sergileri Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), geçmiş sergilerinden zengin içerikleri kapsamlı seçkilerle dijital kanallarında paylaşıma açmaya devam ediyor.

Müze, 20 Eylül 2008 - 1 Şubat 2009 tarihleri arasında Akbank'ın desteğiyle gerçekleştirdiği İstanbul'da Bir Sürrealist: Salvador Dalí sergisini çevrimiçine taşıdı.

İspanya'da bulunan Gala-Salvador Dalí Vakfı koleksiyonuna ait eserlerle vakıf dışında gerçekleştirilen en büyük geçici sergi olma özelliğine sahip İstanbul'da Bir Sürrealist: Salvador Dalí, sanatçının yağlıboya tablo, çizim ve grafiklerinden oluşan geniş bir seçki sunmuş; açık kaldığı süre içinde 252 bin kişi tarafından ziyaret edilmişti.

DigitalSSM arşiv kaynaklarıyla hazırlanan ve SSM web sitesi, sosyal medya hesapları ile YouTube kanalından erişilebilen İstanbul'da Bir Sürrealist: Salvador Dalí çevrimiçi sergisinde; Salvador Dalí'nin benzersiz sanat anlayışıyla oluşturduğu eserlerinin yanı sıra, el yazmaları, fotoğraflar ve çeşitli dokümanlar yer alıyor.

Gala - Salvador Dalí Vakfı Dalí Çalışmaları Merkezi Yöneticisi ve İstanbul sergisinin küratörü Montse Aguer Teixidor'un yeni bir söyleşisiyle zenginleştirilen çevrimiçi sergi kapsamında; daha önce yine SSM'de gerçekleştirilen Dalí konferans serisi de yeniden paylaşıma açıldı. Teixidor'un yanı sıra yazar Ferit Edgü, sanat eleştirmeni, akademisyen ve yazar Hasan Bülent Kahraman gibi isimlerin katıldığı konferanslarda; Dalí'nin yaşam öyküsü, çok yönlü sanatsal üretimi ve etkisi konuşuluyor.

Çevrimiçi sergide, 20. yüzyıl sanatında bir dönüm noktası teşkil eden Dalí'nin çocukluk yıllarından başlayarak son yaratıcı günlerine uzanan bir seçki yer alıyor. Sanatçının yüzyıl başında farklı sanatsal akımların etkisi altında gerçekleştirdiği çalışmalar, sürrealizme dahil olduğu yıllara ait eserler, bu akıma getirdiği geniş açılımın örnekleri ve yaşamının sonunda tekrar klasisizme döndüğü süreç, bilgilendirici metinler eşliğinde sunuluyor.

İstanbul'da Bir Sürrealist: Salvador Dalí sergi kataloğundan, Dalí'nin 20. yüzyıl sanat tarihindeki yerinin, ikonografisinin ve özgün duruşunun incelendiği makaleler de çevrimiçi sergi kapsamında erişime açıldı. Montse Aguer Teixidor, katalogda yer alan "Salvador Dalí: Bir Retrospektif" başlıklı makalesinde, sanatçının çocukluğundan başlayarak hayatına ve sanatsal gelişimine ayrıntılı bir bakış sunuyor. Yazar Ferit Edgü ise "Gerçeküstücülük ve Dalí" başlıklı makalesinde Dalí'nin sürrealist grupla gelgitli ilişkisini ve bu akıma sağladığı açılımı irdeliyor.

İstanbul'da Bir Sürrealist: Salvador Dali sergisi için hazırlanan resimli çocuk kitabı Ben Dalí de çevrimiçi sergi kapsamında paylaşılıyor. Müzenin web sitesinden indirilebilen kitap aynı zamanda seslendirme sanatçısı ve yazar Yekta Kopan'ın okuduğu sesli versiyonuyla da erişime açık.

Sakıp Sabancı Müzesi, hafızalara kazınan sergilerini günümüz bakış açısıyla tekrar çevrimiçine taşımaya başlamış, ilk olarak Picasso İstanbul'da sergisini ziyarete açmıştı. Bir hafta içinde 65 bin kişi tarafından çevrimiçinde ziyaret edilen Picasso İstanbul'da sergisine halen SSM'nin web sitesinden ve YouTube kanalından erişilebilir.

Kaynak: Bültenler