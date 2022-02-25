ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Sabahattin Ali 115. doğum gününde Zeytinburnu'nda anıldı

İSTANBUL - Türk edebiyatının unutulmaz yazarı Sabahattin Ali doğumunun 115. yıl dönümünde Zeytinburnu'nda, 'Hep Genç Kalacağım: Sabahattin Ali' başlıklı panelde anıldı.

Ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen eserleri çok satanlar listesinde yer almaya devam eden Türk edebiyatının unutulmaz yazarı Sabahattin Ali, doğum gününde Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen bir panelde anıldı. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Hep Genç Kalacağım: Sabahattin Ali" başlıklı panele Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'da katıldı. Doğumunun 115. yıl dönümü olması vesilesiyle düzenlenen panelde Doç. Doktor Bedia Koçakoğlu, Yusuf Turan Günaydın ve Meryem Selva İnce konuşmacı olarak yer alırken, panelin oturum başkanlığını Prof. Dr. Yakup Çelik yaptı.

"Sabahattin Ali erken yaşta öldürülerek dünyadan göçmüş bir romancımız"

Panelde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Kültür merkezinde her ay doğum veya ölüm yıl dönümlerini vesile ederek anıyoruz. Sabahattin Ali'nin 115'inci doğum yıl dönümü bu akşam çok kıymetli bir panelle anacağız. Sabahattin Ali erken yaşta öldürülerek dünyadan göçmüş bir romancımız ve aynı zamanda şairimiz. Biz kültür merkezimizde kendisini anmaktan son derece mutluyuz. Sabahattin Ali'nin kitapları çoksatar. Bu memleket için kalıcı hale gelmiş birisi" şeklinde konuştu.