Sabah küle dönen fabrikada akşam yine yangın çıktı
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Sabah küle dönen fabrikada akşam yine yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | 3. Sayfa

Sabah küle dönen fabrikada akşam yine yangın çıktı Denizli'de sabah saatlerinde başlayarak 8 saatlik mücadelenin ardından söndürülen fabrika yangını akşam saatlerinde tekrar başladı.

Sabah küle dönen fabrikada akşam yine yangın çıktı

DENİZLİ - Denizli'de sabah saatlerinde başlayarak 8 saatlik mücadelenin ardından söndürülen fabrika yangını akşam saatlerinde tekrar başladı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği ikinci yangın da kontrol altına alındı.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde bir tekstil fabrikası alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin 8 saatlik mücadelesinin ardından yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının da sonlandığı fabrikada akşam saatlerinde ikinci yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ikinci yangını da kontrol altına alarak alevleri söndürdü. Kullanılamaz hale gelen fabrika ise adeta harabeye döndü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Sabah küle dönen fabrikada akşam yine yangın çıktı
Sabah küle dönen fabrikada akşam yine yangın çıktı
Sabah küle dönen fabrikada akşam yine yangın çıktı
Sabah küle dönen fabrikada akşam yine yangın çıktı
Sabah küle dönen fabrikada akşam yine yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin

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