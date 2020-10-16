Sabah işe gitmek için evinden çıktı, sokak ortasında cansız beden ile karşılaştı
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Sabah işe gitmek için evinden çıktı, sokak ortasında cansız beden ile karşılaştı

16.10.2020 09:51 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:21

İzmir'de sabah işe gitmek için evinden çıkan bir vatandaş, sokak ortasında cansız beden buldu.

Buca ilçesinde, sabah işe gitmek için evinden çıkan bir vatandaş, sokak ortasında ölen birini buldu. Yapılan incelemede, ölen kişinin Sezgin Özkabak (53) olduğu belirlendi.

FENALAŞIP YERE YIĞILDI

Olay, saat 06.30 sıralarında Ufuk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah işe gitmek için evinden çıkan bir vatandaş, sokak ortasında hareketsiz şekilde yatan birini gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sezgin Özkabak olduğu öğrenilen kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek kapattı. İlk belirlemelere göre, fenalaşarak yere yığıldığı tespit edildi. Özkabak'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, cansız bedeni cenaze aracına koyularak olay yerinden kaldırıldı.

Sabah işe gitmek için evinden çıktı, sokak ortasında cansız beden ile karşılaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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