Sabah duası nedir? Sabah duası Arapça okunuşu nasıldır? Sabah duası Türkçe meali nedir? Sabah duası anlamı nedir?
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Sabah duası nedir? Sabah duası Arapça okunuşu nasıldır? Sabah duası Türkçe meali nedir? Sabah duası anlamı nedir?

24.09.2020 14:28 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:34
Sabah duası nedir? Sabah duası Arapça okunuşu nasıldır? Sabah duası Türkçe meali nedir? Sabah duası anlamı nedir?

Sabah duası nedir? Sabah duası Türkçe ve Arapça okunuşu nasıl olmalıdır?

Sabah duası ile güne başlamak işlerimizin yolunda gitmesi için ilk adımdır. Yeni bir güne başlarken bu duayı okursak faziletinden yararlanabilir ve faydalarını günlük olarak görebiliriz. İşte bu yüzden sabahları okunacak duayı sizler için derledik;

SABAH DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

"Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur."

SABAH DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Sabah duasının Türkçe anlamı aşağıdaki gibidir;

"Allah'ım senin yardımınla sabaha ulaştık, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımın sayesinde diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (ahirete) varış sanadır.

SABAH DUASININ FAZİLETİ

Sabah duası ile yeni bir güne başlayanların işleri yolunda gider. Sabak kalkar kalkmaz veya çalışmaya başlamadan önce bu duanın okunması o gün içinde işlerinin yolunda gitmesine sebep olur. Sabah duası ile güne başlayanların kazancı bereketli olur. Bol bol para kazanır. Kazanmış olduğu parayı zekat olarak veren bir kişi büyük sevaba nail olur. Allah sabah duası okuyarak kendisini sıklıkla ananları korur.

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