Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı Kahkahasıyla herkesi kendine hayran bırakan Saba Tümer, siyah bir kuğunun saldırısına uğradı. Tümer, kahkahalara boğulduğu anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Kahkahalarıyla ünlü sunucu Saba Tümer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. "Saldırıya uğradım" diyen Tümer, siyah bir kuğunun elbisesini ısırdığı anlarda çekilen bir fotoğrafı yayınladı.

SEVMEK İSTERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Normalleşme sürecinin başlamasıyla tatile çıkan Saba Tümer, Instagram hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Gittiği bir mekanda bulunan siyah kuğulardan çok etkilenen ve onları sevmek isteyen Tümer hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı ve kuğunun saldırısına uğradı. Bir yandan kendisini saldırıdan kurtarmak isterken bir yandan da meşhur kahkahalarını atan Tümer o anları şu satırlarla paylaştı: "Resmen siyah kuğu saldırısına uğradım! Videoya çekebilselerdi kopacaktık…"