Mahkeme önünde toplanan Saakaşvili destekçilerine polis müdahalesi - Haberler
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Mahkeme önünde toplanan Saakaşvili destekçilerine polis müdahalesi

AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan'da 1 Ekim'de gözaltına alınmasından itibaren 50 günlük açlık grevini sürdürdükten sonra 20 Kasım'dan beri Gori kentindeki askeri hastanesinde tedavi gören eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ilk defa hakim karşısına çıkacak.

Gürcistan'da 1 Ekim'de gözaltına alınmasından itibaren 50 günlük açlık grevini sürdürdükten sonra 20 Kasım'dan beri Gori kentindeki askeri hastanesinde tedavi gören eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ilk defa hakim karşısına çıkacak. Daha önce iki kez güvenlik gerekçesi ile duruşmaya getirilmeyen Şaakaşvili'nin destekçileri Tiflis Şehir Mahkemesi önünde toplandı. Göstericiler Agmashenebeli Kheivani Caddesini trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri yolu yeniden trafiğe açmak için toplanan kalabalığa müdahale etti. Müdahale sırasında zaman zaman arbede yaşandı.

Mahkeme önünde toplanan Saakaşvili destekçilerine polis müdahalesi

Mahkeme önünde toplanan Saakaşvili destekçilerine polis müdahalesi

Mahkeme önünde toplanan Saakaşvili destekçilerine polis müdahalesi

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AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri

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