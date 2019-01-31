Saadet Partisi'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Evren Kimdir?

Saadet Partisi'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Evren oldu. Peki, Saadet Partisi'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kütahya Belediye Başkan Adayı olan Ömer Faruk Evren kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ÖMER FARUK EVREN KİMDİR?

Ömer Faruk Evren, 1998 yılı Dumlupınar Üniversitesi İşletme Bölümü ve 2002 yılında aynı üniversitede Muhasebe Finansman Yüksek lisansını tamamladı. Milli Gençlik Vakfı Üniversite komisyonlarında görev yaptı. 1997-1998 yıllarında Milli Gençlik Vakfı Fetih Öğrenci Yurdu müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2000-2006 yıllarında Anadolu Gençlik Dergisi Kütahya İl Temsilciliği, 2006-2011 yıllarında Anadolu Gençlik Derneği Kütahya Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında görev yaptı.

BİRÇOK GÖREVDE BULUNDU

2011 yılından bugüne Saadet Partisi İl ve Merkez ilçe Yönetim Kurulunda çeşitli görevlerde bulundu. Özel bir firmada yazılım programlama üzerine 2 yıl çalıştı. 1998-2002 yılları arasında Kütahya Belediyesinde çalıştı. 2002 yılında başlamış olduğu ve ortağı olduğu firmada Resmi - Özel firmalara yatırım danışmanlığı, yatırım projeleri hazırlama ve yürütme hizmetleri üzerine özel sektör ticaretine devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Saadet Partisi 27. dönem Kütahya 1. sıra milletvekili adayı oldu. Ömer Faruk Evren, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Kütahya Belediye Başkan Adayı oldu.