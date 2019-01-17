Saadet Partisi'nin Bursa Kestel Belediye Başkan Adayı Mehmet Akbaba Kimdir?

SP'nin Bursa Kestel Belediye Başkan adayı Mehmet Akbaba oldu. Peki, SP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bursa Kestel Belediye Başkan adayı olan Mehmet Akbaba kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

MEHMET AKBABA KİMDİR?

Mehmet Akbaba, 1980 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Üniversite mezunu olan Akbaba, otomotiv sektöründe üretici konumundaki bir firmada yönetici olarak görev aldı. AGD Çanakkale Şube Başkanlığı, AGD Bursa Şubesinde ve Saadet Partisi Kestel İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak görev aldı. Saadet Partisi Kestel Teşkilat Başkanı görevinde olan Akbaba, evli 2 çocuk babasıdır. Mehmet Akbaba, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Bursa, Kestel Belediye Başkan Adayı oldu.