Saadet Partisi'ndeki gerilimde yeni perde! Eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak da safını seçti

Saadet Partisi'nde devam eden Oğuzhan Asiltürk- Temel Karamollaoğlu gerilimine partinin eski genel başkanı Mustafa Kamalak da katıldı. Kamalak, Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma durumunu "vahim sonuçlar doğurur" şeklinde değerlendirdi.

Saadet Partisi'nde Yüksek istişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk ve Genel Başkan Temel Karamollaoğlu arasındaki restleşme devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme günlerde konuşulan Saadet Partisi'nin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk, önceki gün Karamollaoğlu'na sert eleştirilerde bulundu.

YENİ YÖNETİM HEDEFİNİ AÇIKLAMIŞTI

Oğuzhan Asiltürk, sosyal medya hesabı üzerinden "Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve gençleri, Millî Görüşe kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak" ifadelerini kullanmış, Asiltürk ayrıca, "İnşallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir" diyerek partide yeni yönetim hedefini açıklamıştı.

Asiltürk'ün açıklamaları sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir açıklama yapmış ve Asiltürk'e tepki göstermişti.

MUSTAFA KAMALAK DA SAFINI SEÇTİ

Asiltürk - Karamollaoğlu gerilimine ilişkin önemli açıklamalar eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak'tan geldi.

KRT TV'de canlı yayına bağlanan Kamalak, ''Eğer Saadet Partisi Cumhur ittifakına katılırsa bu ülke bakımından vahim sonuçlar doğurur. Ülkeye iki keskin tahta bölünür. Müslümanlar ve gavurlar kampı olarak anılır. Bu, ülke için felaket olur'' ifadelerini kullandı.